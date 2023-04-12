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      Jordan V Low Golf

      男/女高尔夫球鞋

      ¥1,499

      Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。

      • 显示颜色： 白色/黑/金属银/火焰红
      • 款式： CU4523-100

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