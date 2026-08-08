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Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋 - 白色/黑/金属银/火焰红

Jordan V Low Golf

男/女高尔夫球鞋

¥1,499

售罄：

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Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/火焰红
  • 款式： CU4523-100

Jordan V Low Golf

¥1,499

篮球经典，制霸球场

Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。

原创风格

匠心之作，重塑 Jordan 5。优质鞋面、清爽外底和中底鲨鱼齿形图案，旨在向经典元年款致敬。

柔软舒适

可视 Air 缓震配置和泡棉中底，塑就缓震迈步体验，提升舒适体验和垂直挥杆的响应速度。

出众抓地力

外底设计，在你挥杆时有助于缔造侧向稳定性。匠心鞋钉设计，铸就非凡抓地力。

传统细节

经典款 Jordan 5 的设计灵感源自战斗机，凭借迅疾前倾外观和革新设计，成为篮球赛场焦点。该迭代版本专为高尔夫运动打造，旨在致敬传奇球鞋的原创细节，同时添加高尔夫运动专属元素，助力赛场运动员发挥理想表现。

产品细节

  • 后跟和鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 外侧和内侧鞋面采用经典网格设计
  • 栓扣鞋带致敬元年款
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/火焰红
  • 款式： CU4523-100

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