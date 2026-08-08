Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。

经典款 Jordan 5 的设计灵感源自战斗机，凭借迅疾前倾外观和革新设计，成为篮球赛场焦点。该迭代版本专为高尔夫运动打造，旨在致敬传奇球鞋的原创细节，同时添加高尔夫运动专属元素，助力赛场运动员发挥理想表现。

Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。

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