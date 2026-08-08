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Jordan V Low Golf
男/女高尔夫球鞋
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/火焰红
- 款式： CU4523-100
Jordan V Low Golf
¥1,499
篮球经典，制霸球场
Jordan V Low Golf 男/女高尔夫球鞋携半透明外底和元年款 Jordan 5 的传奇设计线条，耀动赛场。体验篮球传奇鞋款的经典风范，同时感受高尔夫球鞋特有的稳定性和出众抓地力。
原创风格
匠心之作，重塑 Jordan 5。优质鞋面、清爽外底和中底鲨鱼齿形图案，旨在向经典元年款致敬。
柔软舒适
可视 Air 缓震配置和泡棉中底，塑就缓震迈步体验，提升舒适体验和垂直挥杆的响应速度。
出众抓地力
外底设计，在你挥杆时有助于缔造侧向稳定性。匠心鞋钉设计，铸就非凡抓地力。
传统细节
经典款 Jordan 5 的设计灵感源自战斗机，凭借迅疾前倾外观和革新设计，成为篮球赛场焦点。该迭代版本专为高尔夫运动打造，旨在致敬传奇球鞋的原创细节，同时添加高尔夫运动专属元素，助力赛场运动员发挥理想表现。
产品细节
- 后跟和鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 外侧和内侧鞋面采用经典网格设计
- 栓扣鞋带致敬元年款
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/火焰红
- 款式： CU4523-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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