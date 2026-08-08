Jordan 5 Retro (PS) 复刻幼童运动童鞋采用匠心设计，彰显出众型格，呵护稚嫩双足。 经典外观以 AJ5 款型为蓝本，采用结实材料，在玩耍时提供有力支撑。 充裕衬垫缔造舒适感受，橡胶鞋底提供可驾驭游乐场的强劲抓地力。

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