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Jordan 6 Rings (GS)
大童运动童鞋
¥969
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan 6 Rings (GS) 大童运动童鞋，向空中飞人的传奇生涯致敬。融合多款冠军系列赛战靴的出众特性，搭配出众细节和轻盈缓震配置，打造奢华外观。
- 显示颜色： 白色/氯蓝/奶油桃红/和谐蓝
- 款式： 323399-105
Jordan 6 Rings (GS)
¥969
轻盈舒适，重磅传奇
穿上 Jordan 6 Rings (GS) 大童运动童鞋，向空中飞人的传奇生涯致敬。融合多款冠军系列赛战靴的出众特性，搭配出众细节和轻盈缓震配置，打造奢华外观。
其他细节
- 鞋面采用皮革和合成材质，经久耐穿，舒适非凡
- 泡绵中底兼具稳定性和轻盈缓震效果
- 橡胶外底，兼顾耐穿性和抓地力
- 后跟提拉设计，易于穿脱
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/氯蓝/奶油桃红/和谐蓝
- 款式： 323399-105
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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