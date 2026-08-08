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Jordan 6 Rings (GS) 大童运动童鞋 - 白色/氯蓝/奶油桃红/和谐蓝

Jordan 6 Rings (GS)

大童运动童鞋

¥969

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穿上 Jordan 6 Rings (GS) 大童运动童鞋，向空中飞人的传奇生涯致敬。融合多款冠军系列赛战靴的出众特性，搭配出众细节和轻盈缓震配置，打造奢华外观。


  • 显示颜色： 白色/氯蓝/奶油桃红/和谐蓝
  • 款式： 323399-105

Jordan 6 Rings (GS)

¥969

轻盈舒适，重磅传奇

穿上 Jordan 6 Rings (GS) 大童运动童鞋，向空中飞人的传奇生涯致敬。融合多款冠军系列赛战靴的出众特性，搭配出众细节和轻盈缓震配置，打造奢华外观。

其他细节

  • 鞋面采用皮革和合成材质，经久耐穿，舒适非凡
  • 泡绵中底兼具稳定性和轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，兼顾耐穿性和抓地力
  • 后跟提拉设计，易于穿脱

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/氯蓝/奶油桃红/和谐蓝
  • 款式： 323399-105

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