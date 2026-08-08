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Jordan 6 Rings 男子运动鞋 - 黑/健身红/白色

Jordan 6 Rings

男子运动鞋

¥1,249

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穿上 Jordan 6 Rings 男子运动鞋，向空中飞人的传奇职业生涯致敬。该鞋款将乔丹在总决赛所穿鞋款的亮眼特点融为一体，低调设计融合轻盈 Zoom Air 缓震配置，助力彰显出众细节，铸就回弹脚感。


  • 显示颜色： 黑/健身红/白色
  • 款式： 322992-060

Jordan 6 Rings

¥1,249

轻盈设计，重磅传奇

穿上 Jordan 6 Rings 男子运动鞋，向空中飞人的传奇职业生涯致敬。该鞋款将乔丹在总决赛所穿鞋款的亮眼特点融为一体，低调设计融合轻盈 Zoom Air 缓震配置，助力彰显出众细节，铸就回弹脚感。

其他细节

  • 后跟和前足搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就回弹的轻盈缓震性能
  • 鞋面采用皮革和织物材料，经久耐穿，舒适非凡
  • 泡绵中底，兼具稳定性和轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力
  • 后跟提拉设计，方便穿脱

产品细节

  • 显示颜色： 黑/健身红/白色
  • 款式： 322992-060

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