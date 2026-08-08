穿上 Jordan 6 Rings 男子运动鞋，向空中飞人的传奇职业生涯致敬。该鞋款将乔丹在总决赛所穿鞋款的亮眼特点融为一体，低调设计融合轻盈 Zoom Air 缓震配置，助力彰显出众细节，铸就回弹脚感。

穿上 Jordan 6 Rings 男子运动鞋，向空中飞人的传奇职业生涯致敬。该鞋款将乔丹在总决赛所穿鞋款的亮眼特点融为一体，低调设计融合轻盈 Zoom Air 缓震配置，助力彰显出众细节，铸就回弹脚感。

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