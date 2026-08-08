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Jordan 6 Rings
男子运动鞋
¥1,249
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此配色当前无货
穿上 Jordan 6 Rings 男子运动鞋，向空中飞人的传奇职业生涯致敬。该鞋款将乔丹在总决赛所穿鞋款的亮眼特点融为一体，低调设计融合轻盈 Zoom Air 缓震配置，助力彰显出众细节，铸就回弹脚感。
- 显示颜色： 黑/健身红/白色
- 款式： 322992-060
Jordan 6 Rings
¥1,249
轻盈设计，重磅传奇
穿上 Jordan 6 Rings 男子运动鞋，向空中飞人的传奇职业生涯致敬。该鞋款将乔丹在总决赛所穿鞋款的亮眼特点融为一体，低调设计融合轻盈 Zoom Air 缓震配置，助力彰显出众细节，铸就回弹脚感。
其他细节
- 后跟和前足搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就回弹的轻盈缓震性能
- 鞋面采用皮革和织物材料，经久耐穿，舒适非凡
- 泡绵中底，兼具稳定性和轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力
- 后跟提拉设计，方便穿脱
产品细节
- 显示颜色： 黑/健身红/白色
- 款式： 322992-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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