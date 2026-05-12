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Jordan Ace
Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽
¥209
Jordan Ace Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽专为高尔夫爱好者打造，球场内外皆可佩戴。导湿速干面料，助你在户外保持干爽，自信满满。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IM4516-100
Jordan Ace
¥209
Jordan Ace Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽专为高尔夫爱好者打造，球场内外皆可佩戴。导湿速干面料，助你在户外保持干爽，自信满满。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。带子：84% 锦纶/16% 氨纶。前片里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IM4516-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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