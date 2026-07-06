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Jordan Ace Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽 - 中柔粉/帆白

Jordan Ace

Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽

Jordan Ace Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽专为高尔夫爱好者打造，球场内外皆可佩戴。采用导湿速干面料，助你在户外保持干爽，自信满满。


  • 显示颜色： 中柔粉/帆白
  • 款式： IM4516-690

Jordan Ace

Jordan Ace Dri-FIT 速干高尔夫遮阳帽专为高尔夫爱好者打造，球场内外皆可佩戴。采用导湿速干面料，助你在户外保持干爽，自信满满。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 面料/带子：84% 锦纶/16% 氨纶。前片里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 中柔粉/帆白
  • 款式： IM4516-690

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