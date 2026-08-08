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Jordan ADG 2
男子高尔夫球鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan ADG 2 男子高尔夫球鞋，展现个性风采。优质材料搭配经典 Jordan 细节，外观醒目，助你制霸球场。柔软缓震系统结合具有抓附力的外底，打造你可信赖的高尔夫球专业性能。
- 显示颜色： 山峰白/皇家蓝/大气灰/山峰白
- 款式： CT7812-101
Jordan ADG 2
¥999
JORDAN 高尔夫，焕新登场
穿上 Jordan ADG 2 男子高尔夫球鞋，展现个性风采。优质材料搭配经典 Jordan 细节，外观醒目，助你制霸球场。柔软缓震系统结合具有抓附力的外底，打造你可信赖的高尔夫球专业性能。
奢华外观
柔软皮革，打造经典风格。关键部位采用网眼布设计，提供出众的透气性。
柔软舒适
柔软泡棉设计，塑就缓震迈步体验 全掌型内衬包覆双足，塑就如第二层肌肤般的稳固贴合感。
出众抓地性能
一体式抓地底纹提供出众抓地力，可驾驭多种环境
其他细节
- 外置后跟稳定包裹设计，在你挥杆时有效稳定双足
- 后跟稳定饰片，造型独特，脚感稳定
产品细节
- Jumpman 设计
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 山峰白/皇家蓝/大气灰/山峰白
- 款式： CT7812-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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