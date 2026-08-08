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Jordan ADG 2 男子高尔夫球鞋 - 山峰白/皇家蓝/大气灰/山峰白

Jordan ADG 2

男子高尔夫球鞋

¥999

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穿上 Jordan ADG 2 男子高尔夫球鞋，展现个性风采。优质材料搭配经典 Jordan 细节，外观醒目，助你制霸球场。柔软缓震系统结合具有抓附力的外底，打造你可信赖的高尔夫球专业性能。


  • 显示颜色： 山峰白/皇家蓝/大气灰/山峰白
  • 款式： CT7812-101

Jordan ADG 2

¥999

JORDAN 高尔夫，焕新登场

穿上 Jordan ADG 2 男子高尔夫球鞋，展现个性风采。优质材料搭配经典 Jordan 细节，外观醒目，助你制霸球场。柔软缓震系统结合具有抓附力的外底，打造你可信赖的高尔夫球专业性能。

奢华外观

柔软皮革，打造经典风格。关键部位采用网眼布设计，提供出众的透气性。

柔软舒适

柔软泡棉设计，塑就缓震迈步体验 全掌型内衬包覆双足，塑就如第二层肌肤般的稳固贴合感。

出众抓地性能

一体式抓地底纹提供出众抓地力，可驾驭多种环境

其他细节

  • 外置后跟稳定包裹设计，在你挥杆时有效稳定双足
  • 后跟稳定饰片，造型独特，脚感稳定

产品细节

  • Jumpman 设计
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 山峰白/皇家蓝/大气灰/山峰白
  • 款式： CT7812-101

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