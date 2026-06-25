无论是去健身房，还是进行短途旅行，Jordan Air 儿童双肩包都能收纳你所需的物品。采用耐用材料，宽敞主袋内置加垫笔记本电脑保护套；侧边水壶袋可妥帖收纳饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。随附可拆卸小挂包，可存放其他小物件，轻松取用。

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