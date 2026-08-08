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Jordan Air
幼童网眼布短裤
¥249
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穿上 Jordan Air 幼童网眼布短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令孩子畅享舒适感受。
- 显示颜色： 法国蓝
- 款式： DV0425-486
Jordan Air
¥249
日常挚爱
穿上 Jordan Air 幼童网眼布短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令孩子畅享舒适感受。
其他细节
- 双层网眼布面料，质感柔软，轻盈透气
- 弹性腰部可自如伸展，营造舒适贴合感
产品细节
- 口袋设计
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 法国蓝
- 款式： DV0425-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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