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Jordan Air 幼童网眼布短裤 - 法国蓝

Jordan Air

幼童网眼布短裤

¥249

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穿上 Jordan Air 幼童网眼布短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令孩子畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 法国蓝
  • 款式： DV0425-486

Jordan Air

¥249

日常挚爱

穿上 Jordan Air 幼童网眼布短裤，尽情奔跑、跳跃和玩耍。经典风范，透气轻盈，令孩子畅享舒适感受。

其他细节

  • 双层网眼布面料，质感柔软，轻盈透气
  • 弹性腰部可自如伸展，营造舒适贴合感

产品细节

  • 口袋设计
  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 法国蓝
  • 款式： DV0425-486

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