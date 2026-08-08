第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan Air
男子无袖训练上衣
¥259
售罄：
此配色当前无货
换上 Jordan Air 男子无袖训练上衣，整装待发，练出健康。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术，搭配网眼后拼接，助你在训练升温时保持凉爽。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CU1025-100
Jordan Air
¥259
强化训练
换上 Jordan Air 男子无袖训练上衣，整装待发，练出健康。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术，搭配网眼后拼接，助你在训练升温时保持凉爽。
质感柔软，导湿速干
混纺针织面料柔软出众，质感轻盈，结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
后幅透气设计
后拼接设计采用透气网眼布制成，打造良好透气性。撞色垂直拼接，搭配开孔网眼布设计，打造精致的“AIR”图案。
产品细节
- 标准版型
- 印花图案
- 加固开衩下摆
- 面料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。网眼布：76% 聚酯纤维/12% 粘纤/12% 棉。拼接：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CU1025-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。