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Jordan Air 男子无袖训练上衣 - 白色/黑

Jordan Air

男子无袖训练上衣

¥259

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换上 Jordan Air 男子无袖训练上衣，整装待发，练出健康。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术，搭配网眼后拼接，助你在训练升温时保持凉爽。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CU1025-100

Jordan Air

¥259

强化训练

换上 Jordan Air 男子无袖训练上衣，整装待发，练出健康。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术，搭配网眼后拼接，助你在训练升温时保持凉爽。

质感柔软，导湿速干

混纺针织面料柔软出众，质感轻盈，结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适。‏‏

后幅透气设计

后拼接设计采用透气网眼布制成，打造良好透气性。撞色垂直拼接，搭配开孔网眼布设计，打造精致的“AIR”图案。

产品细节

  • 标准版型
  • 印花图案
  • 加固开衩下摆
  • 面料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤。网眼布：76% 聚酯纤维/12% 粘纤/12% 棉。拼接：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CU1025-100

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