这款时尚 Jordan Air 腰包专为携带小物件而设计，与你的造型相得益彰。主袋空间宽敞，可供收纳手机、钥匙或小零食；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。

这款时尚 Jordan Air 腰包专为携带小物件而设计，与你的造型相得益彰。主袋空间宽敞，可供收纳手机、钥匙或小零食；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。