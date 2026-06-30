 
第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Air 腰包 - 黑/白色

Jordan

Air 腰包

¥299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款时尚 Jordan Air 腰包专为携带小物件而设计，与你的造型相得益彰。主袋空间宽敞，可供收纳手机、钥匙或小零食；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： JA3261-010

Jordan

¥299

这款时尚 Jordan Air 腰包专为携带小物件而设计，与你的造型相得益彰。主袋空间宽敞，可供收纳手机、钥匙或小零食；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。

产品细节

  • 尺寸：280 长 x 102 宽 x 140 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： JA3261-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。