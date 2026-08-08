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Jordan Air 200E
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Jordan Air 200E 女子运动鞋忠于传统 Jordan 设计理念，采用匠心技术结合耐穿材料，塑就出众舒适脚感，彰显时尚态度，助你畅动街头。低帮版型搭配出众几何形状设计与 Max Air 缓震配置，为你缔造时尚百搭的迈步体验。
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/野浆果色/椰奶色
- 款式： DH7381-110
Jordan Air 200E
¥899
Jordan Air 200E 女子运动鞋忠于传统 Jordan 设计理念，采用匠心技术结合耐穿材料，塑就出众舒适脚感，彰显时尚态度，助你畅动街头。低帮版型搭配出众几何形状设计与 Max Air 缓震配置，为你缔造时尚百搭的迈步体验。
其他细节
- 皮革、织物与合成材质组合设计，打造分层透气效果
- Max Air 缓震配置采用醒目设计，塑就缓震迈步体验
- 鞋垫和后跟覆面饰有经典标志，彰显你对品牌的拥趸之心
- 外底匠心底纹设计，提供出色抓地力，向篮球传统致敬
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/野浆果色/椰奶色
- 款式： DH7381-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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