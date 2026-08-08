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Jordan Air 200E 男子运动鞋 - 黑/烟灰/白色/大学红

Jordan Air 200E

男子运动鞋

¥899
黑/烟灰/白色/大学红
山峰白/浅烟灰/野浆果色/椰奶色

售罄：

此配色当前无货

Jordan Air 200E 男子运动鞋忠于传统 Jordan 设计理念，采用匠心技术结合耐穿材料，塑就出众舒适脚感，彰显时尚态度，助你畅动街头。低帮版型搭配醒目设计与 Max Air 缓震配置，为你缔造时尚灵活的迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/烟灰/白色/大学红
  • 款式： DC9836-060

Jordan Air 200E

¥899

Jordan Air 200E 男子运动鞋忠于传统 Jordan 设计理念，采用匠心技术结合耐穿材料，塑就出众舒适脚感，彰显时尚态度，助你畅动街头。低帮版型搭配醒目设计与 Max Air 缓震配置，为你缔造时尚灵活的迈步体验。

其他细节

  • 皮革、织物与合成材质组合鞋面设计，打造分层透气效果
  • Max Air 缓震配置采用醒目设计，塑就缓震迈步体验
  • 鞋舌、后跟和外底饰有经典图案，彰显你对品牌的拥趸之心
  • 外底后跟采用人字形底纹，提供出色抓地力，向篮球传统致敬

产品细节

  • 显示颜色： 黑/烟灰/白色/大学红
  • 款式： DC9836-060

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