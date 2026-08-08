Jordan Air 200E 男子运动鞋忠于传统 Jordan 设计理念，采用匠心技术结合耐穿材料，塑就出众舒适脚感，彰显时尚态度，助你畅动街头。低帮版型搭配醒目设计与 Max Air 缓震配置，为你缔造时尚灵活的迈步体验。

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