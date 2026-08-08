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Jordan Air Jumbo
幼童圆领上衣和长裤套装
¥529
售罄：
此配色当前无货
Jordan Air Jumbo 幼童套装包含两件配套单品，一件是柔软亲肤的针织法式毛圈圆领上衣，另一件是配套的舒适法式毛圈长裤，为孩子轻松打造 Jumpman 风格造型，让小球员彰显 Jordan 品牌风范。
- 显示颜色： 黑/红色
- 款式： FJ5382-010
Jordan Air Jumbo
¥529
Jordan Air Jumbo 幼童套装包含两件配套单品，一件是柔软亲肤的针织法式毛圈圆领上衣，另一件是配套的舒适法式毛圈长裤，为孩子轻松打造 Jumpman 风格造型，让小球员彰显 Jordan 品牌风范。
其他细节
两件单品均可分别与孩子衣橱里的其他单品搭配穿着
产品细节
- 上衣/长裤：65% 棉/35% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/红色
- 款式： FJ5382-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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