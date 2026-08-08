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Jordan Air Jumbo 幼童圆领上衣和长裤套装 - 黑/红色

Jordan Air Jumbo

幼童圆领上衣和长裤套装

¥529

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此配色当前无货

Jordan Air Jumbo 幼童套装包含两件配套单品，一件是柔软亲肤的针织法式毛圈圆领上衣，另一件是配套的舒适法式毛圈长裤，为孩子轻松打造 Jumpman 风格造型，让小球员彰显 Jordan 品牌风范。


  • 显示颜色： 黑/红色
  • 款式： FJ5382-010

Jordan Air Jumbo

¥529

Jordan Air Jumbo 幼童套装包含两件配套单品，一件是柔软亲肤的针织法式毛圈圆领上衣，另一件是配套的舒适法式毛圈长裤，为孩子轻松打造 Jumpman 风格造型，让小球员彰显 Jordan 品牌风范。

其他细节

两件单品均可分别与孩子衣橱里的其他单品搭配穿着

产品细节

  • 上衣/长裤：65% 棉/35% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/红色
  • 款式： FJ5382-010

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