穿上灵感源自女性先驱的 Jordan Air Mae 女子运动鞋，彰显未来时尚风范，助你畅快凌跃。加深沟纹外底巧搭舒适泡绵，同时搭载可视 Nike Air 缓震系统。鞋款采用打孔贴合内靴，营造舒适透气感受。不易撕裂鞋舌巧搭粗绳系带系统、鞋眼和提拉设计。

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