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Jordan Air Max 200 XX
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Jordan Air Max 200 XX 女子运动鞋从经典 AJ8 汲取设计灵感，采用出色缓震配置，缔造非凡舒适的街头穿着体验。
- 显示颜色： 微玫瑰红/黑/白色/微玫瑰红
- 款式： AV5186-602
Jordan Air Max 200 XX
¥899
大型 Air，舒适非凡
Jordan Air Max 200 XX 女子运动鞋从经典 AJ8 汲取设计灵感，采用出色缓震配置，缔造非凡舒适的街头穿着体验。
出众 Air
革新的 Max Air 缓震配置从侧面清晰可见，为足底提供出色的 Air 缓震性能。
透气有型
网眼拼接的设计灵感源自 Air Jordan 8，可有效提升透气性。
轻盈灵活
织物与合成材质组合鞋面，提供轻盈透气支撑。
灵活抓地
橡胶外底，提供可驾驭多种地面的稳固抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 微玫瑰红/黑/白色/微玫瑰红
- 款式： AV5186-602
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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