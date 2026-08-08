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Jordan Air Max 200 XX 女子运动鞋 - 微玫瑰红/黑/白色/微玫瑰红

Jordan Air Max 200 XX

女子运动鞋

¥899

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Jordan Air Max 200 XX 女子运动鞋从经典 AJ8 汲取设计灵感，采用出色缓震配置，缔造非凡舒适的街头穿着体验。


  • 显示颜色： 微玫瑰红/黑/白色/微玫瑰红
  • 款式： AV5186-602

Jordan Air Max 200 XX

¥899

大型 Air，舒适非凡

Jordan Air Max 200 XX 女子运动鞋从经典 AJ8 汲取设计灵感，采用出色缓震配置，缔造非凡舒适的街头穿着体验。

出众 Air

革新的 Max Air 缓震配置从侧面清晰可见，为足底提供出色的 Air 缓震性能。

透气有型

网眼拼接的设计灵感源自 Air Jordan 8，可有效提升透气性。

轻盈灵活

织物与合成材质组合鞋面，提供轻盈透气支撑。

灵活抓地

橡胶外底，提供可驾驭多种地面的稳固抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 微玫瑰红/黑/白色/微玫瑰红
  • 款式： AV5186-602

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