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Jordan
Air Raid 儿童双肩包
21% 折让
Jordan Air Raid 儿童双肩包采用宽敞主袋，内设有加垫笔记本电脑保护套；正面口袋便于存取随身小物件，一侧水壶袋则能轻松容纳饮品。加垫可调节肩带带来舒适的背携体验，搭配同款小挂包，方便有序收纳随身小物。
- 显示颜色： 白色/健身红
- 款式： IW1479-100
Jordan
21% 折让
Jordan Air Raid 儿童双肩包采用宽敞主袋，内设有加垫笔记本电脑保护套；正面口袋便于存取随身小物件，一侧水壶袋则能轻松容纳饮品。加垫可调节肩带带来舒适的背携体验，搭配同款小挂包，方便有序收纳随身小物。
产品细节
- 尺寸：305 长 x 127 宽 x 457 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色/健身红
- 款式： IW1479-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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