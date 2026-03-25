 
第 1 张图片，共 8 张图片
Jordan Air Raid 儿童双肩包 - 黑/健身红

Jordan

Air Raid 儿童双肩包

¥369

Jordan Air Raid 儿童双肩包采用宽敞主袋，内设有加垫笔记本电脑保护套；正面口袋便于收纳常用小物，方便取放；一侧水壶袋可随手放置饮品。可调节加垫肩带，塑就舒适携背体验；搭配同款小挂包，方便有序收纳随身小物。


  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： IW1479-010

Jordan

¥369

Jordan Air Raid 儿童双肩包采用宽敞主袋，内设有加垫笔记本电脑保护套；正面口袋便于收纳常用小物，方便取放；一侧水壶袋可随手放置饮品。可调节加垫肩带，塑就舒适携背体验；搭配同款小挂包，方便有序收纳随身小物。

产品细节

  • 尺寸：305 x 127 x 457 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： IW1479-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。