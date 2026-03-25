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Jordan
Air Raid 儿童双肩包
¥369
Jordan Air Raid 儿童双肩包采用宽敞主袋，内设有加垫笔记本电脑保护套；正面口袋便于收纳常用小物，方便取放；一侧水壶袋可随手放置饮品。可调节加垫肩带，塑就舒适携背体验；搭配同款小挂包，方便有序收纳随身小物。
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： IW1479-010
Jordan
¥369
Jordan Air Raid 儿童双肩包采用宽敞主袋，内设有加垫笔记本电脑保护套；正面口袋便于收纳常用小物，方便取放；一侧水壶袋可随手放置饮品。可调节加垫肩带，塑就舒适携背体验；搭配同款小挂包，方便有序收纳随身小物。
产品细节
- 尺寸：305 x 127 x 457 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： IW1479-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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