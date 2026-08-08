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Jordan Airborne Festival 单肩包 - 大气浅粉

Jordan

Airborne Festival 单肩包

¥199
大气浅粉
中橄榄绿

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此配色当前无货

Jordan Airborne Festival 单肩包采用简约设计，便于收纳随身物品，应你所需。


  • 显示颜色： 大气浅粉
  • 款式： DV5363-610

Jordan

¥199

小型物品收纳佳选

Jordan Airborne Festival 单肩包采用简约设计，便于收纳随身物品，应你所需。

其他细节

  • 主袋可存放手机、钥匙或其他小物件
  • 正面拉链口袋，方便快速收纳小物件
  • 可调式固定带，缔造舒适的背携体验

产品细节

  • 127 x 48 x 178 mm
  • 面料：棉/锦纶。里料：聚酯纤维。
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 大气浅粉
  • 款式： DV5363-610

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