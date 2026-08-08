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Jordan
Airborne Festival 单肩包
¥199
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此配色当前无货
Jordan Airborne Festival 单肩包采用简约设计，便于收纳随身物品，应你所需。
- 显示颜色： 大气浅粉
- 款式： DV5363-610
Jordan
¥199
小型物品收纳佳选
Jordan Airborne Festival 单肩包采用简约设计，便于收纳随身物品，应你所需。
其他细节
- 主袋可存放手机、钥匙或其他小物件
- 正面拉链口袋，方便快速收纳小物件
- 可调式固定带，缔造舒适的背携体验
产品细节
- 127 x 48 x 178 mm
- 面料：棉/锦纶。里料：聚酯纤维。
- 不可机洗
- 显示颜色： 大气浅粉
- 款式： DV5363-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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