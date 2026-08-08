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Jordan AJ All Season Compression 男子训练紧身裤 - 黑/冷灰

Jordan AJ All Season Compression

男子训练紧身裤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Jordan AJ All Season Compression 男子训练紧身裤采用 Dri-FIT 面料，结合紧密贴合剪裁，为你缔造锁定贴合的穿着感受。符合人体工学的平缝结构显著提升运动自由度之余，有效减少束缚感，助你畅享训练体验。


  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： 685888-010

Jordan AJ All Season Compression

¥299

速干导湿，舒适支撑

Jordan AJ All Season Compression 男子训练紧身裤采用 Dri-FIT 面料，结合紧密贴合剪裁，为你缔造锁定贴合的穿着感受。符合人体工学的平缝结构显著提升运动自由度之余，有效减少束缚感，助你畅享训练体验。

其他细节

  • Dri-FIT 面料，帮助保持干爽舒适
  • 印花弹性腰部带来舒适贴合的穿着感受
  • 网眼布前片拼接有效提升透气效果
  • 符合人体工学的接缝技术，塑就出色的运动自由度
  • 平缝结构可在训练中带来舒适的亲肤感

产品细节

  • 裤脚饰以飞人标志
  • 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布/腋/胯下拼接里料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： 685888-010

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