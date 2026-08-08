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Jordan AJ All Season Compression
男子训练紧身裤
¥299
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此配色当前无货
Jordan AJ All Season Compression 男子训练紧身裤采用 Dri-FIT 面料，结合紧密贴合剪裁，为你缔造锁定贴合的穿着感受。符合人体工学的平缝结构显著提升运动自由度之余，有效减少束缚感，助你畅享训练体验。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： 685888-010
Jordan AJ All Season Compression
¥299
速干导湿，舒适支撑
Jordan AJ All Season Compression 男子训练紧身裤采用 Dri-FIT 面料，结合紧密贴合剪裁，为你缔造锁定贴合的穿着感受。符合人体工学的平缝结构显著提升运动自由度之余，有效减少束缚感，助你畅享训练体验。
其他细节
- Dri-FIT 面料，帮助保持干爽舒适
- 印花弹性腰部带来舒适贴合的穿着感受
- 网眼布前片拼接有效提升透气效果
- 符合人体工学的接缝技术，塑就出色的运动自由度
- 平缝结构可在训练中带来舒适的亲肤感
产品细节
- 裤脚饰以飞人标志
- 面料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布/腋/胯下拼接里料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： 685888-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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