Jordan AJ All Season Compression 男子训练紧身裤采用 Dri-FIT 面料，结合紧密贴合剪裁，为你缔造锁定贴合的穿着感受。符合人体工学的平缝结构显著提升运动自由度之余，有效减少束缚感，助你畅享训练体验。

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