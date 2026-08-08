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Jordan AJ5 '85
男子印花短袖T恤
¥349
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穿上 Jordan AJ5 '85 男子印花短袖T恤，彰显非凡风采。选用柔软轻盈棉料，巧搭印花图案，再现经典迈克尔·乔丹球衣风采。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DD5260-100
Jordan AJ5 '85
¥349
经典再现
穿上 Jordan AJ5 '85 男子印花短袖T恤，彰显非凡风采。选用柔软轻盈棉料，巧搭印花图案，再现经典迈克尔·乔丹球衣风采。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 休闲版型，易于穿搭
产品细节
- Jordan 标准版型
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DD5260-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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