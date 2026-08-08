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Jordan "AJ85" 男子T恤 - 黑

Jordan "AJ85"

男子T恤

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Jordan "AJ85" 男子T恤，向传奇开创者致意。柔软面料搭配非凡图案，致敬迈克尔·乔丹的签名鞋。


  • 显示颜色：
  • 款式： BQ5539-010

Jordan "AJ85"

30% 折让

致敬 1985 年经典

Jordan "AJ85" 男子T恤，向传奇开创者致意。柔软面料搭配非凡图案，致敬迈克尔·乔丹的签名鞋。

其他细节

  • 棉质针织面料，柔软舒适。
  • 丝网印刷图案聚焦 Air Jordan 1 及其诞生的年份：1985

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： BQ5539-010

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