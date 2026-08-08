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Jordan "AJ85"
男子T恤
30% 折让
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Jordan "AJ85" 男子T恤，向传奇开创者致意。柔软面料搭配非凡图案，致敬迈克尔·乔丹的签名鞋。
- 显示颜色： 黑
- 款式： BQ5539-010
Jordan "AJ85"
30% 折让
致敬 1985 年经典
Jordan "AJ85" 男子T恤，向传奇开创者致意。柔软面料搭配非凡图案，致敬迈克尔·乔丹的签名鞋。
其他细节
- 棉质针织面料，柔软舒适。
- 丝网印刷图案聚焦 Air Jordan 1 及其诞生的年份：1985
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： BQ5539-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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