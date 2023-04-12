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      Jordan "AJ85"

      男子T恤

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      黑
      白色

      Jordan "AJ85" 男子T恤，向传奇开创者致意。柔软面料搭配非凡图案，致敬迈克尔·乔丹的签名鞋。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： BQ5539-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受

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