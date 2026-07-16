无论在室内还是户外打球，Jordan All Game PF 男子篮球鞋都能助你掌控赛场。侧边融入加固设计，缔造出众耐穿性。橡胶外底塑就出色抓地力，Air Zoom 缓震配置则缔造回弹缓震性能，并赋予出色能量回馈。PF 版本采用匠心设计，助力驰骋户外球场。

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