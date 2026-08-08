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Jordan All-Star Weekend
男子长袖热身上衣
¥499
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此配色当前无货
坚持训练，重振旗鼓。 Jordan All-Star Weekend 男子长袖热身上衣是练习三分球和同好友一起看比赛时的理想之选，旨在致敬重大周末篮球赛事。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX6752-010
Jordan All-Star Weekend
¥499
坚持训练，重振旗鼓。 Jordan All-Star Weekend 男子长袖热身上衣是练习三分球和同好友一起看比赛时的理想之选，旨在致敬重大周末篮球赛事。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：57% 聚酯纤维/43% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DX6752-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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