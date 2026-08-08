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Jordan All-Star Weekend 男子长袖热身上衣 - 黑/白色

Jordan All-Star Weekend

男子长袖热身上衣

¥499

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坚持训练，重振旗鼓。 Jordan All-Star Weekend 男子长袖热身上衣是练习三分球和同好友一起看比赛时的理想之选，旨在致敬重大周末篮球赛事。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX6752-010

Jordan All-Star Weekend

¥499

坚持训练，重振旗鼓。 Jordan All-Star Weekend 男子长袖热身上衣是练习三分球和同好友一起看比赛时的理想之选，旨在致敬重大周末篮球赛事。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 拼接：57% 聚酯纤维/43% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DX6752-010

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