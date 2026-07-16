 
第 1 张图片，共 8 张图片
Jordan Apex 双面佩戴渔夫运动帽 - 大学蓝/黑

Jordan Apex

双面佩戴渔夫运动帽

12% 折让

你喜欢简约经典风格，还是漫画风图案？Jordan Apex 双面佩戴渔夫运动帽可谓两者兼具。一面采用耐用不易撕裂面料，另一面采用结实斜纹面料；环绕式帽檐设计，缔造出众包覆效果。


  • 显示颜色： 大学蓝/黑
  • 款式： IQ8202-412

Jordan Apex

12% 折让

你喜欢简约经典风格，还是漫画风图案？Jordan Apex 双面佩戴渔夫运动帽可谓两者兼具。一面采用耐用不易撕裂面料，另一面采用结实斜纹面料；环绕式帽檐设计，缔造出众包覆效果。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 大学蓝/黑
  • 款式： IQ8202-412

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。