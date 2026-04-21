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Jordan Apex
Dri-FIT 速干高尔夫渔夫运动帽
¥249
Jordan Apex Dri-FIT 速干高尔夫渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。搭载导湿速干技术，助你在高尔夫球场上保持清爽。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM4517-010
Jordan Apex
¥249
Jordan Apex Dri-FIT 速干高尔夫渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。搭载导湿速干技术，助你在高尔夫球场上保持清爽。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：84% 锦纶/16% 氨纶。里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM4517-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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