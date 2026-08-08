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Jordan
Banner 双肩包
¥429
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此配色当前无货
Jordan Banner 双肩包将简约外观、出众实用性和经典装饰元素巧妙集于一身。 拉链主袋包含笔记本电脑保护套和充裕的存储空间，可供收纳日常所需物品。 正面拉链口袋搭配右侧水壶袋，营造井然有序的收纳体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FB1761-100
Jordan
¥429
日常收纳佳选
Jordan Banner 双肩包将简约外观、出众实用性和经典装饰元素巧妙集于一身。 拉链主袋包含笔记本电脑保护套和充裕的存储空间，可供收纳日常所需物品。 正面拉链口袋搭配右侧水壶袋，营造井然有序的收纳体验。
其他细节
- 大号主袋设有笔记本电脑保护套，便于安全携带
- 正面拉链口袋，便于安全存放小物件
- 背面加垫和可调节肩带设计，缔造舒适携背体验
产品细节
- 317 x 146 x 445 mm
- 面料/里料： 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FB1761-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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