Jordan
Blacktop 双肩包
¥469
Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，伴你轻松驾驭不同场合。主袋空间宽敞，可收纳日常出行所需物品。背面隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放小型笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋用于存放挚爱饮品，正面口袋可收纳需要快速存取的物品。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： II6435-110
Jordan
¥469
Jordan Blacktop 双肩包采用耐用不易撕裂材料，伴你轻松驾驭不同场合。主袋空间宽敞，可收纳日常出行所需物品。背面隔层配有加垫的电子设备保护套，可安全存放小型笔记本电脑或平板电脑。侧边水壶袋用于存放挚爱饮品，正面口袋可收纳需要快速存取的物品。
其他细节
- 主袋内设口袋，结合正面隔层设计，便于妥善有序地收纳小物件
- 正面隔层内置三角形夹扣，可用于挂放钥匙扣
产品细节
- 尺寸：260 x 127 x 381 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： II6435-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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