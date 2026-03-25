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Jordan
Blacktop 斜挎包
¥299
Jordan Blacktop 斜挎包采用耐用的不易撕裂材料，尺寸小巧，方便随身携带。主袋采用拉链开合设计，便于安全收纳物品；内置插袋可供存放卡片或现金；正面口袋可供快速收纳小物件，方便随时取用。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5398-010
Jordan
¥299
Jordan Blacktop 斜挎包采用耐用的不易撕裂材料，尺寸小巧，方便随身携带。主袋采用拉链开合设计，便于安全收纳物品；内置插袋可供存放卡片或现金；正面口袋可供快速收纳小物件，方便随时取用。
产品细节
- 尺寸：229 x 89 x 178 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU5398-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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