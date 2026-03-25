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Jordan Blacktop 斜挎包 - 沙漠迷彩

Jordan

Blacktop 斜挎包

¥299

Jordan Blacktop 斜挎包采用耐用的不易撕裂材料，尺寸小巧，方便随身携带。主袋采用拉链开合设计，便于安全收纳物品；内置插袋可供存放卡片或现金；正面口袋可供快速收纳小物件，方便随时取用。


  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： IR8394-234

Jordan

¥299

Jordan Blacktop 斜挎包采用耐用的不易撕裂材料，尺寸小巧，方便随身携带。主袋采用拉链开合设计，便于安全收纳物品；内置插袋可供存放卡片或现金；正面口袋可供快速收纳小物件，方便随时取用。

产品细节

  • 尺寸：229 x 89 x 178 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： IR8394-234

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