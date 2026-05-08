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Jordan
Blacktop Festival 单肩包
15% 折让
Jordan Blacktop Festival 单肩包尺寸小巧，助你在拥挤的人群中从容穿行，无需担心碰撞他人，畅享有别于双肩包、笨重托特包或大提包的轻盈背携体验。主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙、钱包等物品。正面口袋饰有品牌字标，可调节肩带打造百搭造型，是外出的理想之选。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： IU5397-222
Jordan
15% 折让
Jordan Blacktop Festival 单肩包尺寸小巧，助你在拥挤的人群中从容穿行，无需担心碰撞他人，畅享有别于双肩包、笨重托特包或大提包的轻盈背携体验。主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙、钱包等物品。正面口袋饰有品牌字标，可调节肩带打造百搭造型，是外出的理想之选。
产品细节
- 尺寸：140 长 x 51 宽 x 210 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： IU5397-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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