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Jordan Blacktop Festival 单肩包 - 黑

Jordan

Blacktop Festival 单肩包

¥199
黑
沙漠迷彩

Jordan Blacktop Festival 单肩包尺寸小巧，助你在拥挤的人群中从容穿行，无需担心碰撞他人，畅享有别于双肩包、笨重托特包或大提包的轻盈背携体验。主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙、钱包等物品。正面口袋饰有品牌字标，可调节肩带打造百搭造型，是外出的理想之选。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5397-010

Jordan

¥199

Jordan Blacktop Festival 单肩包尺寸小巧，助你在拥挤的人群中从容穿行，无需担心碰撞他人，畅享有别于双肩包、笨重托特包或大提包的轻盈背携体验。主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙、钱包等物品。正面口袋饰有品牌字标，可调节肩带打造百搭造型，是外出的理想之选。

产品细节

  • 尺寸：140 x 51 x 210 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IU5397-010

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