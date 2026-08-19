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Jordan
Brazil Element 巴西队双肩包
33% 折让
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此配色当前无货
Jordan Brazil Element 巴西队双肩包采用耐用材料和现代设计，背上这款双肩包，尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设小拉链口袋，便于存放小物件，避免混杂；背面拉链隔层内置加垫笔记本电脑保护套；侧边设有水壶袋，方便实用。背面加垫设计与可调节肩带，缔造舒适贴合的背携体验；正面顶部配有拉链口袋，搭配柔软里料，可存放重要物品。
- 显示颜色： 旧宝蓝
- 款式： IW1545-417
Jordan
33% 折让
Jordan Brazil Element 巴西队双肩包采用耐用材料和现代设计，背上这款双肩包，尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设小拉链口袋，便于存放小物件，避免混杂；背面拉链隔层内置加垫笔记本电脑保护套；侧边设有水壶袋，方便实用。背面加垫设计与可调节肩带，缔造舒适贴合的背携体验；正面顶部配有拉链口袋，搭配柔软里料，可存放重要物品。
产品细节
- 尺寸：292 长 x 178 宽 x 457 高（毫米）
- 面料/里料/填充物：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 旧宝蓝
- 款式： IW1545-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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