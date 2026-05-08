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Jordan
Brazil Element 巴西队行李包
14% 折让
无论是去健身房、上班还是短途旅行，Jordan Brazil Element 巴西队行李包都能让你尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设拉链口袋，便于存放小物件；左侧口袋搭配透气细节，可放置备用鞋。正面上部拉链口袋，搭配柔软里料，可供存放重要物品；提手搭配可拆卸肩带，打造多样化的背携选择。
- 显示颜色： 旧宝蓝
- 款式： IW1547-417
Jordan
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无论是去健身房、上班还是短途旅行，Jordan Brazil Element 巴西队行李包都能让你尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设拉链口袋，便于存放小物件；左侧口袋搭配透气细节，可放置备用鞋。正面上部拉链口袋，搭配柔软里料，可供存放重要物品；提手搭配可拆卸肩带，打造多样化的背携选择。
产品细节
- 尺寸：635 长 x 330 宽 x 298 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
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- 显示颜色： 旧宝蓝
- 款式： IW1547-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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