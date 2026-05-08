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Jordan Brazil Element 巴西队行李包 - 旧宝蓝

Jordan

Brazil Element 巴西队行李包

14% 折让

无论是去健身房、上班还是短途旅行，Jordan Brazil Element 巴西队行李包都能让你尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设拉链口袋，便于存放小物件；左侧口袋搭配透气细节，可放置备用鞋。正面上部拉链口袋，搭配柔软里料，可供存放重要物品；提手搭配可拆卸肩带，打造多样化的背携选择。


  • 显示颜色： 旧宝蓝
  • 款式： IW1547-417

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产品细节

  • 尺寸：635 长 x 330 宽 x 298 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
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  • 显示颜色： 旧宝蓝
  • 款式： IW1547-417

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