Jordan Brooklyn 大童工装短裤采用利落挺括的梭织聚酯纤维斜纹面料，添加弹性设计，无论是在球场上奔跑控球，还是赶去见朋友，皆可助你自如畅动。 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于收纳随身小物件。

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