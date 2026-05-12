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Jordan Brooklyn
大童法式毛圈工装长裤
27% 折让
Jordan Brooklyn 大童法式毛圈工装长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，将实用风格与舒适感受巧妙糅合。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧缝口袋，便于存放小物件；裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣翻盖设计，可供安全存放现金或手机等物品。可搭配 Jordan Essentials 上衣，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF3739-010
Jordan Brooklyn
27% 折让
Jordan Brooklyn 大童法式毛圈工装长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，将实用风格与舒适感受巧妙糅合。弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧缝口袋，便于存放小物件；裤腿工装口袋搭配魔术贴粘扣翻盖设计，可供安全存放现金或手机等物品。可搭配 Jordan Essentials 上衣，打造风格统一的造型。
其他细节
背面贴袋提供额外存储空间，方便随手存取小物件
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF3739-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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