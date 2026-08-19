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Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫 - 淡莓红

Jordan Brooklyn

女子短款全长拉链开襟连帽衫

11% 折让
淡莓红
珍珠白

想要一款时尚百搭的连帽衫？不妨穿上 Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫，彰显经典风范。法式毛圈面料结合宽松休闲版型，营造非凡舒适感受。略微裁短设计令连帽衫不会显得过于松垮。


  • 显示颜色： 淡莓红
  • 款式： IV7522-661

Jordan Brooklyn

11% 折让

想要一款时尚百搭的连帽衫？不妨穿上 Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫，彰显经典风范。法式毛圈面料结合宽松休闲版型，营造非凡舒适感受。略微裁短设计令连帽衫不会显得过于松垮。

产品细节

  • 面料：73% 棉/27% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡莓红
  • 款式： IV7522-661

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