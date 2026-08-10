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Jordan Brooklyn
女子短款全长拉链开襟连帽衫
¥549
想要一款时尚百搭的连帽衫？不妨穿上 Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫，彰显经典风范。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，结合宽松版型，营造非凡舒适感受。略微裁短设计令连帽衫不会显得过于松垮。
- 显示颜色： 珍珠白
- 款式： IV7522-272
Jordan Brooklyn
¥549
想要一款时尚百搭的连帽衫？不妨穿上 Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫，彰显经典风范。采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，结合宽松版型，营造非凡舒适感受。略微裁短设计令连帽衫不会显得过于松垮。
产品细节
- 面料：73% 棉/27% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠白
- 款式： IV7522-272
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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