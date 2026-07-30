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Jordan Brooklyn
女子裤裙
20% 折让
Jordan Brooklyn 女子裤裙造型出彩，无论单穿还是叠搭都恰到好处。低调的 JORDAN 品牌标志致敬篮球传承，内置短裤，提供出色包覆效果。弹性腰部舒适贴合。
- 显示颜色： 珍珠白/帆白/淡莓红
- 款式： IM7382-272
Jordan Brooklyn
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Jordan Brooklyn 女子裤裙造型出彩，无论单穿还是叠搭都恰到好处。低调的 JORDAN 品牌标志致敬篮球传承，内置短裤，提供出色包覆效果。弹性腰部舒适贴合。
产品细节
- 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠白/帆白/淡莓红
- 款式： IM7382-272
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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