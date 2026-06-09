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Jordan Brooklyn
女子裤裙
¥349
Jordan Brooklyn 女子裤裙可单穿，亦可叠搭，塑就惊艳单品。低调的 Jordan 品牌标志致敬篮球传承，弹性腰部设计塑就舒适贴合感。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： IM7382-010
Jordan Brooklyn
¥349
Jordan Brooklyn 女子裤裙可单穿，亦可叠搭，塑就惊艳单品。低调的 Jordan 品牌标志致敬篮球传承，弹性腰部设计塑就舒适贴合感。
产品细节
- 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/白色
- 款式： IM7382-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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