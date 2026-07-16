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Jordan Brooklyn 女子裤裙 - 珍珠白/帆白/淡莓红

Jordan Brooklyn

女子裤裙

珍珠白/帆白/淡莓红
黑/暗烟灰/白色

Jordan Brooklyn 女子裤裙造型出彩，无论单穿还是叠搭都恰到好处。低调的 JORDAN 品牌标志致敬篮球传承，内置短裤，提供出色包覆效果。弹性腰部舒适贴合。


  • 显示颜色： 珍珠白/帆白/淡莓红
  • 款式： IM7382-272

Jordan Brooklyn

Jordan Brooklyn 女子裤裙造型出彩，无论单穿还是叠搭都恰到好处。低调的 JORDAN 品牌标志致敬篮球传承，内置短裤，提供出色包覆效果。弹性腰部舒适贴合。

产品细节

  • 面料/里料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珍珠白/帆白/淡莓红
  • 款式： IM7382-272

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