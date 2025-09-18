Jordan Brooklyn
女子针织裤裙
27% 折让
Jordan Brooklyn 女子针织裤裙兼具半身裙的优雅格调和短裤的稳固贴合感。高腰设计，塑就利落外观。
- 显示颜色： 浅土褐/白色
- 款式： HQ9229-104
其他细节
- 弹性内置短裤，舒适贴合
- 弹性半身裙采用公主缝和左侧大腿开衩设计，彰显精致格调
产品细节
- 面料/短裤：58% 棉/32% 聚酯纤维/10% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
