 
Jordan Brooklyn 女子针织裤裙 - 浅土褐/白色

Jordan Brooklyn

女子针织裤裙

27% 折让

Jordan Brooklyn 女子针织裤裙兼具半身裙的优雅格调和短裤的稳固贴合感。高腰设计，塑就利落外观。


  • 显示颜色： 浅土褐/白色
  • 款式： HQ9229-104

其他细节

  • 弹性内置短裤，舒适贴合
  • 弹性半身裙采用公主缝和左侧大腿开衩设计，彰显精致格调

产品细节

  • 面料/短裤：58% 棉/32% 聚酯纤维/10% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。