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Jordan Brooklyn 女子长袖连衣裙 - 黑/健身红/帆白

Jordan Brooklyn

女子长袖连衣裙

26% 折让

Jordan Brooklyn 女子长袖连衣裙采用紧身版型，舒适贴合，堪称理想叠搭单品。融入经典 Wings 线条和刺绣 Jumpman 图案，搭配条纹镶边，打造简约而吸睛的造型。


  • 显示颜色： 黑/健身红/帆白
  • 款式： IF1081-010

Jordan Brooklyn

26% 折让

Jordan Brooklyn 女子长袖连衣裙采用紧身版型，舒适贴合，堪称理想叠搭单品。融入经典 Wings 线条和刺绣 Jumpman 图案，搭配条纹镶边，打造简约而吸睛的造型。

产品细节

  • 76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/健身红/帆白
  • 款式： IF1081-010

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