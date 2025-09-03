Jordan Brooklyn
女子长裤
18% 折让
Jordan Brooklyn 女子长裤采用轻盈斜纹面料与中腰剪裁，顺滑利落。 宽松版型，塑就休闲舒适造型；弧形设计线条、膝盖褶裥和裤管口可调节松紧抽绳，平添精致格调。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF9466-010
其他细节
- 轻盈斜纹面料，触感顺滑
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 锦纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
