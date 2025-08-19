 
Jordan Brooklyn 女子长裤 - 藤黄/白色

Jordan Brooklyn

女子长裤

31% 折让

Jordan Brooklyn 女子长裤采用轻盈斜纹面料与中腰剪裁，顺滑利落。 宽松版型，塑就休闲舒适造型；弧形设计线条、膝盖褶裥和裤管口可调节松紧抽绳，平添精致格调。


  • 显示颜色： 藤黄/白色
  • 款式： HF9466-206

其他细节

  • 轻盈斜纹面料，触感顺滑
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 口袋：100% 锦纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
