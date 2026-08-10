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Jordan Brooklyn
男子工装夹克
¥1,299
Jordan Brooklyn 男子工装夹克为经典工装注入了个性。这款夹克采用宽松版型设计，饰有 Jordan 历史元素。此外，胸前饰有刺绣 Jumpman 设计，彰显经典传承。
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： IM8990-010
Jordan Brooklyn
¥1,299
Jordan Brooklyn 男子工装夹克为经典工装注入了个性。这款夹克采用宽松版型设计，饰有 Jordan 历史元素。此外，胸前饰有刺绣 Jumpman 设计，彰显经典传承。
其他细节
衣领内侧挂环设计
产品细节
- 面料：100% 棉。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学红
- 款式： IM8990-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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