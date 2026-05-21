第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Brooklyn
男子工装短裤
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
这款经典的 Jordan Brooklyn 男子工装短裤简约休闲，是节日季的理想之选。采用透气网眼面料，是日常穿着的理想之选，并配有弹性腰部，让你倍感舒适。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： IF1956-010
Jordan Brooklyn
24% 折让
这款经典的 Jordan Brooklyn 男子工装短裤简约休闲，是节日季的理想之选。采用透气网眼面料，是日常穿着的理想之选，并配有弹性腰部，让你倍感舒适。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： IF1956-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。