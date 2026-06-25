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Jordan Brooklyn 男子拒水梭织工装短裤 - 野外绿/大学红

Jordan Brooklyn

男子拒水梭织工装短裤

¥349
野外绿/大学红
黑/大学红
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Jordan Brooklyn 男子拒水梭织工装短裤采用梭织面料，经拒水处理，助你在潮湿环境下保持干爽。可搭配 Jordan Brooklyn 系列上衣，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 野外绿/大学红
  • 款式： IM8968-334

Jordan Brooklyn

¥349

Jordan Brooklyn 男子拒水梭织工装短裤采用梭织面料，经拒水处理，助你在潮湿环境下保持干爽。可搭配 Jordan Brooklyn 系列上衣，打造风格统一的造型。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可冷水机洗
  • 显示颜色： 野外绿/大学红
  • 款式： IM8968-334

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