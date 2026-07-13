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Jordan Brooklyn
男子教练夹克
¥749
我们称 Jordan Brooklyn 男子教练夹克为基本单品，并非随性而为。宽松版型、简约品牌标志和下摆抽绳设计，营造备受青睐的利落风格。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO2342-010
Jordan Brooklyn
¥749
我们称 Jordan Brooklyn 男子教练夹克为基本单品，并非随性而为。宽松版型、简约品牌标志和下摆抽绳设计，营造备受青睐的利落风格。
其他细节
- 口袋
- 后领内里挂环设计
产品细节
- 面料/网眼布里料：100% 聚酯纤维。 里料拼接：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO2342-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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