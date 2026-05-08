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Jordan Brooklyn
男子梭织短裤
11% 折让
Jordan Brooklyn 男子梭织短裤轻盈舒适，堪称暖天佳选单品。可搭配 Jordan Brooklyn 系列上衣，打造风格统一的夏日造型。
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑/脉冲黄/脉冲黄
- 款式： IM5105-417
Jordan Brooklyn
11% 折让
Jordan Brooklyn 男子梭织短裤轻盈舒适，堪称暖天佳选单品。可搭配 Jordan Brooklyn 系列上衣，打造风格统一的夏日造型。
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/黑/脉冲黄/脉冲黄
- 款式： IM5105-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。